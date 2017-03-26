مصر.. توقعات بأداء قوي للأسهم بعد انتهاء تبعات تعويم الجنيه آخر تحديث: الأحد 27 جمادي الثاني 1438 هـ - 26 مارس 2017 KSA 15:01 - GMT 12:01 تارخ النشر: الأحد 27 جمادي الثاني 1438 هـ - 26 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصر.. توقعات بأداء قوي للأسهم بعد انتهاء تبعات تعويم الجنيه PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع أسامة مراد رئيس شركة M POWER للاستشارات المالية، يتحدث خلالها حول التوقعات المستقبلية لأداء سوق الأسهم المصرية