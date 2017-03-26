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مصر.. توقعات بأداء قوي للأسهم بعد انتهاء تبعات تعويم الجنيه

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مقابلة مع أسامة مراد رئيس شركة M POWER للاستشارات المالية، يتحدث خلالها حول التوقعات المستقبلية لأداء سوق الأسهم المصرية

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