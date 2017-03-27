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هل تستفيد شركات السياحة الدينية من تنمية القطاع بالسعودية؟

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مقابلة مع إياد غلام، محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال للحديث حول التوجه لتنمية القطاع السياحي في السعودية

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