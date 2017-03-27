هل تستفيد شركات السياحة الدينية من تنمية القطاع بالسعودية؟ آخر تحديث: الاثنين 28 جمادي الثاني 1438 هـ - 27 مارس 2017 KSA 11:53 - GMT 08:53 تارخ النشر: الاثنين 28 جمادي الثاني 1438 هـ - 27 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تستفيد شركات السياحة الدينية من تنمية القطاع بالسعودية؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع إياد غلام، محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال للحديث حول التوجه لتنمية القطاع السياحي في السعودية