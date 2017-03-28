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ضريبة شركات النفط السعودية تتحرك عكسيا مع قيمة الاستثمارات

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مقابلة محمد الضحيان الرئيس التنفيذي دار الإدارة للتطوير والاستثمار عن تخفيض الضرائب على شركات البتروكيماويات السعودية

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