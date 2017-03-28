ضريبة شركات النفط السعودية تتحرك عكسيا مع قيمة الاستثمارات آخر تحديث: الثلاثاء 29 جمادي الثاني 1438 هـ - 28 مارس 2017 KSA 13:48 - GMT 10:48 تارخ النشر: الثلاثاء 29 جمادي الثاني 1438 هـ - 28 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ضريبة شركات النفط السعودية تتحرك عكسيا مع قيمة الاستثمارات PDF اطبع حجم الخط مقابلة محمد الضحيان الرئيس التنفيذي دار الإدارة للتطوير والاستثمار عن تخفيض الضرائب على شركات البتروكيماويات السعودية