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توقعات بتقييم أعلى لـ "أرامكو" صاحبة أكبر طرح للأسهم بالعالم

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مقابلة مع تركي فدعق مدير إدارة الابحاث و المشورة لدى شركة البلاد المالية، للحديث حول تداولات سوق الأسهم السعودية.

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