توقعات بتقييم أعلى لـ "أرامكو" صاحبة أكبر طرح للأسهم بالعالم آخر تحديث: الثلاثاء 29 جمادي الثاني 1438 هـ - 28 مارس 2017 KSA 16:44 - GMT 13:44 تارخ النشر: الثلاثاء 29 جمادي الثاني 1438 هـ - 28 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك توقعات بتقييم أعلى لـ "أرامكو" صاحبة أكبر طرح للأسهم بالعالم PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع تركي فدعق مدير إدارة الابحاث و المشورة لدى شركة البلاد المالية، للحديث حول تداولات سوق الأسهم السعودية.