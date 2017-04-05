65 مليار دولار إصدارات متوقعة للصكوك في 2017

نمت إصدارات الصكوك بنسبة 26%، العام الماضي إلى 40 مليار دولار في الأسواق الرئيسية، وهي الخليج وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، بحسب وكالة فيتش، ويمثل هذا الرقم 28.5% من سوق الدين العام الماضي، مقارنة مع 29% عام 2015. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز استقرار وتيرة النمو هذا العام لتتراوح ما بين 60 إلى 65 مليار دولار، مرجعة ذلك بأن عملية إصدار الصكوك لاتزال معقدة جدا.

