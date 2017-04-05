نمت إصدارات الصكوك بنسبة 26%، العام الماضي إلى 40 مليار دولار في الأسواق الرئيسية، وهي الخليج وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، بحسب وكالة فيتش، ويمثل هذا الرقم 28.5% من سوق الدين العام الماضي، مقارنة مع 29% عام 2015. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز استقرار وتيرة النمو هذا العام لتتراوح ما بين 60 إلى 65 مليار دولار، مرجعة ذلك بأن عملية إصدار الصكوك لاتزال معقدة جدا.
65 مليار دولار إصدارات متوقعة للصكوك في 2017
نمت إصدارات الصكوك بنسبة 26%، العام الماضي إلى 40 مليار دولار في الأسواق الرئيسية، وهي الخليج وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، بحسب وكالة فيتش، ويمثل هذا الرقم 28.5% من سوق الدين العام الماضي، مقارنة مع 29% عام 2015. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز استقرار وتيرة النمو هذا العام لتتراوح ما بين 60 إلى 65 مليار دولار، مرجعة ذلك بأن عملية إصدار الصكوك لاتزال معقدة جدا.