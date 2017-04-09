هل تستمر الضغوطات على سهم "الريان" قبيل الاندماج مع "قطر الدولي" و"بروة"؟ آخر تحديث: الأحد 12 رجب 1438 هـ - 09 أبريل 2017 KSA 12:24 - GMT 09:24 تارخ النشر: الأحد 12 رجب 1438 هـ - 09 أبريل 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تستمر الضغوطات على سهم "الريان" قبيل الاندماج مع "قطر الدولي" و"بروة"؟ PDF اطبع حجم الخط طلال السمهوري مدير إدارة الأصول لدى شركة أموال يتحدث عن سبب التراجعات المتتالية التي يشهدها سهم "الريان" على مدى أسبوعين.