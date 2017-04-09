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هل تستمر الضغوطات على سهم "الريان" قبيل الاندماج مع "قطر الدولي" و"بروة"؟

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طلال السمهوري مدير إدارة الأصول لدى شركة أموال يتحدث عن سبب التراجعات المتتالية التي يشهدها سهم "الريان" على مدى أسبوعين.

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