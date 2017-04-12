مصر تستورد 80% من الأدوات المنزلية من الخارج

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة في لقاء مع "العربية"، إن مصر تستورد حوالي 80% من احتياجات السوق المحلي من الأدوات المنزلية من الخارج، فيما يتم تصنيع حوالي 25% محلياً.

وأضاف "أنه بعد ارتفاع سعر الدولار والتكلفة المرتبطة وتعويم الجنيه أصبحت القدرة الشرائية على المنتجات المستوردة ضعيفة، ما جعل التفكير في تصنيع تلك المنتجات محفزاً، خصوصاً مع دعم الدولة المتمثلة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بدأ معظم المستثمرين والتجار بالتفكير في قرارات تمليك الأرض بالمجان في مدن الصعيد وقوانين حوافز الاستثمار".

وقال إن غرفة التجارة في مصر دعت لدعم المشاريع الناشئة، وأن تمويل المشروع سيكون 70% ذاتي، والباقي تمويل من البنوك. هناك تيسيرات كبيرة في موضوع التراخيص، وأصبحت تتخذ خلال 15 يوما.

وأضاف "حصلنا على الموافقة لبدء 4 مشاريع، ونحن قادرون على تغطية من 40 إلى 50% خلال أول 5 سنوات، وسنتمكن بعد 10 سنين من الوصول لاتفاق ذاتي بشرط أن البنوك تبتدأ بالتمويل معنا في المشاريع الناشئة".