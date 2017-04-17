تجارب دولية: الضريبة الانتقائية تخفض استهلاك المنتجات الضارة آخر تحديث: الاثنين 20 رجب 1438 هـ - 17 أبريل 2017 KSA 14:17 - GMT 11:17 تارخ النشر: الاثنين 20 رجب 1438 هـ - 17 أبريل 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تجارب دولية: الضريبة الانتقائية تخفض استهلاك المنتجات الضارة PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع خَلاّد خريص مدير وحدة الضرائب الانتقائية في هيئة الزكاة والدخل للحديث عن الاتجاة لفرض ضرائب انتقائية بالسعودية