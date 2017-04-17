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تجارب دولية: الضريبة الانتقائية تخفض استهلاك المنتجات الضارة

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مقابلة مع خَلاّد خريص مدير وحدة الضرائب الانتقائية في هيئة الزكاة والدخل للحديث عن الاتجاة لفرض ضرائب انتقائية بالسعودية

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