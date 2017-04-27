ارتفاع عدد صناديق ريت المتداولة إلى ثلاثة مع دخول صندوق جدوى آخر تحديث: الخميس 30 رجب 1438 هـ - 27 أبريل 2017 KSA 15:56 - GMT 12:56 تارخ النشر: الخميس 30 رجب 1438 هـ - 27 أبريل 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ارتفاع عدد صناديق ريت المتداولة إلى ثلاثة مع دخول صندوق جدوى PDF اطبع حجم الخط تركي فدعق مدير ادارة الابحاث والمشورة لدى البلاد المالية يتحدث عن إدراج وتداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين الأحد المقبل.