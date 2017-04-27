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ارتفاع عدد صناديق ريت المتداولة إلى ثلاثة مع دخول صندوق جدوى

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تركي فدعق مدير ادارة الابحاث والمشورة لدى البلاد المالية يتحدث عن إدراج وتداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين الأحد المقبل.

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