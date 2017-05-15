ما هي الشركات الاوروبية المتأثرة من الهجوم الالكتروني العالمي؟ آخر تحديث: الاثنين 18 شعبان 1438 هـ - 15 مايو 2017 KSA 14:04 - GMT 11:04 تارخ النشر: الاثنين 18 شعبان 1438 هـ - 15 مايو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما هي الشركات الاوروبية المتأثرة من الهجوم الالكتروني العالمي؟ PDF اطبع حجم الخط لندن كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أن رينو وتيليفونيكا وفيديكس أبرز الشركات التي طالها الهجوم الالكتروني.