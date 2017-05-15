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ما هي الشركات الاوروبية المتأثرة من الهجوم الالكتروني العالمي؟

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لندن كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أن رينو وتيليفونيكا وفيديكس أبرز الشركات التي طالها الهجوم الالكتروني.

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