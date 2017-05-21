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142 مليار ريال قيمة التبادل التجاري بين السعودية وأميركا

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بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وأميركا نحو 142 مليار ريال في 2016. في حين تبلغ قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا 65.6 مليار ريال . أمّا قيمة الواردات من أميركا تقدر بنحو 75.8 مليار ريال. وتعد زيوت النفط الخام أهم السلع السعودية المصدرة إلى أميركا. فيما تشمل السلع المستوردة من أميركا قطع غيار ومحركات الطائرات.

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