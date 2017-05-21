بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وأميركا نحو 142 مليار ريال في 2016. في حين تبلغ قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا 65.6 مليار ريال . أمّا قيمة الواردات من أميركا تقدر بنحو 75.8 مليار ريال. وتعد زيوت النفط الخام أهم السلع السعودية المصدرة إلى أميركا. فيما تشمل السلع المستوردة من أميركا قطع غيار ومحركات الطائرات.
142 مليار ريال قيمة التبادل التجاري بين السعودية وأميركا
بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وأميركا نحو 142 مليار ريال في 2016. في حين تبلغ قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا 65.6 مليار ريال . أمّا قيمة الواردات من أميركا تقدر بنحو 75.8 مليار ريال. وتعد زيوت النفط الخام أهم السلع السعودية المصدرة إلى أميركا. فيما تشمل السلع المستوردة من أميركا قطع غيار ومحركات الطائرات.