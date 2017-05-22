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هل يرفع الفدرالي الفائدة في يونيو في ظل بيانات اقتصادية سلبية؟

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كبير استراتيجي الأسواق لدى Tradeped حبيب عقيقي يشير إلى مكاسب العملة الأوروبية قرب مستوى 1.12 مقابل الدولار الأميركي .

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