هل يرفع الفدرالي الفائدة في يونيو في ظل بيانات اقتصادية سلبية؟ آخر تحديث: الاثنين 25 شعبان 1438 هـ - 22 مايو 2017 KSA 11:08 - GMT 08:08 تارخ النشر: الاثنين 25 شعبان 1438 هـ - 22 مايو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل يرفع الفدرالي الفائدة في يونيو في ظل بيانات اقتصادية سلبية؟ PDF اطبع حجم الخط كبير استراتيجي الأسواق لدى Tradeped حبيب عقيقي يشير إلى مكاسب العملة الأوروبية قرب مستوى 1.12 مقابل الدولار الأميركي .