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استمرار التداعيات السلبية على اقتصاد قطر بعد المقاطعة

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في جديد التداعيات الاقتصادية لقطع العلاقات مع قطر، وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك بعدم التعامل مع المصارف القطرية بالريال القطري، كما أفادت مصادر بإيقاف عدد من البنوك الإماراتية تمويل شراء السندات القطرية، فيما طالب المركزي في الإمارات والبحرين من البنوك توضيح انكشافها على مصارف قطر بحلول الخميس.

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