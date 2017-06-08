السعودية..مزاد الترددات لشركات الاتصالات يجمع 3.7 مليار ريال آخر تحديث: الخميس 13 رمضان 1438 هـ - 08 يونيو 2017 KSA 11:46 - GMT 08:46 تارخ النشر: الخميس 13 رمضان 1438 هـ - 08 يونيو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السعودية..مزاد الترددات لشركات الاتصالات يجمع 3.7 مليار ريال PDF اطبع حجم الخط مازن السديري رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال يتحدث عن حصول جميع شركات الاتصالات المرخصة بالسعودية على ترددات إضافية.