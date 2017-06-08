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السعودية..مزاد الترددات لشركات الاتصالات يجمع 3.7 مليار ريال

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مازن السديري رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال يتحدث عن حصول جميع شركات الاتصالات المرخصة بالسعودية على ترددات إضافية.

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