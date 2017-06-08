العبار: حجم النشاط العقاري بإعمار 10 مليارات دولار

توقع رئيس مجلس إدارة "إعمار" العقارية، محمد العبار، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن يتم طرح النشاط العقاري لشركة إعمار في شهر نوفمبر المقبل. وعن حجم النشاط العقاري قال العبار "نحن نتحدث عن مؤسسة جديدة يقترب حجمها من تأسيس إعمار المركز التجارية، وإعمار مولز كان حجمها 10 مليارات دولار، وأن نعمل مع غولدمان ساكس ونتوقع أرقاما قريبة من هذه الأرقام".

