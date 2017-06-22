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القويز: قائمة المراقبة في MSCI ستكون أقصر من دول كثيرة

المصدر: العربية.نت
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قال محمد القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن القرار الأخير بضم السوق السعودي لقائمة المراقبة على مؤشر الأسواق الناشئة هو نتيجة للأعمال التي كانت تمارسها والمبادرات التي قامت بها السوق المالية وتداول وفتح السوق للمستثمرين الأجانب.

وأضاف القويز في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن من المأمول انتهاء فترة المراقبة واتخاذ قرار نهائي بضم السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة قبل عامين.

وأشار إلى أن وتيرة التغييرات وحجمها على البيئة التنظيمية والهيكلية في السوق السعودي ستسهل على السعودية انضمامها في المؤشر في فترة أقصر من دول أخرى.

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