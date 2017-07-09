توقعات متفائلة لنتائج "المتقدمة" للبتروكيماويات لبقية العام آخر تحديث: الأحد 14 شوال 1438 هـ - 09 يوليو 2017 KSA 11:30 - GMT 08:30 تارخ النشر: الأحد 14 شوال 1438 هـ - 09 يوليو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك توقعات متفائلة لنتائج "المتقدمة" للبتروكيماويات لبقية العام PDF اطبع حجم الخط رئيس قسم الابحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري يشير إلى أن النتائج الفصلية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات فاقت التوقعات