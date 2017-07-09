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توقعات متفائلة لنتائج "المتقدمة" للبتروكيماويات لبقية العام

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رئيس قسم الابحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري يشير إلى أن النتائج الفصلية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات فاقت التوقعات

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