بلتون:رفع الفائدة يزيد العبء على موازنة مصر بـ50 مليار جنيه آخر تحديث: الثلاثاء 16 شوال 1438 هـ - 11 يوليو 2017 KSA 12:59 - GMT 09:59 تارخ النشر: الثلاثاء 16 شوال 1438 هـ - 11 يوليو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بلتون:رفع الفائدة يزيد العبء على موازنة مصر بـ50 مليار جنيه PDF اطبع حجم الخط محمد النجار مدير البحوث بشركة المروة لتداول الاوراق المالية يؤكد أن قطاع البنوك الرابح الوحيد من رفع أسعار الفائدة بمصر.