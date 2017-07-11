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بلتون:رفع الفائدة يزيد العبء على موازنة مصر بـ50 مليار جنيه

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محمد النجار مدير البحوث بشركة المروة لتداول الاوراق المالية يؤكد أن قطاع البنوك الرابح الوحيد من رفع أسعار الفائدة بمصر.

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