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رفع الدعم عن اللقيم يزيد تكلفة "كيان" بـ200 مليون ريال

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راى إياد غلام محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال أنه على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي لـ"كيان" إلا انه تبقى هناك ضبابية حول الربعين المقبلين بسبب ارتفاع أسعار اللقيم بعد انتهاء عقود الأسعار المدعومة مع أرامكو, وبسبب الصيانة المجدولة أيضا.

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