"التجاري الكويتي": تغطية المخصصات للقروض المتعثرة فوق الـ1200% آخر تحديث: الأربعاء 24 شوال 1438 هـ - 19 يوليو 2017 KSA 13:04 - GMT 10:04 تارخ النشر: الأربعاء 24 شوال 1438 هـ - 19 يوليو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "التجاري الكويتي": تغطية المخصصات للقروض المتعثرة فوق الـ1200% PDF اطبع حجم الخط عبدالله العصيمي مساعد مدير إدارة أسواق الأسهم الخليجية في كفيك يحلل نتائج البنوك الكويتية التي صدرت مؤخراً.