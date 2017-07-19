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"التجاري الكويتي": تغطية المخصصات للقروض المتعثرة فوق الـ1200%

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عبدالله العصيمي مساعد مدير إدارة أسواق الأسهم الخليجية في كفيك يحلل نتائج البنوك الكويتية التي صدرت مؤخراً.

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