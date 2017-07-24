صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اليورو والصين

أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير للعامين الحالي والمقبل، في حين عدل توقعات النمو لمنطقة اليورو والصين صعوديا.

وفي أحدث تقرير للتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد إن معدل نمو الناتج العالمي الإجمالي سيبلغ 3.5% في 2017 و3.6 في 2018. وكان آخر تحديث للتوقعات صدر في أبريل/نيسان.

وفي تقرير صندوق النقد الدولي ليونيو/حزيران خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة في عامي 2017 و2018 إلى 2.1% مقابل 2.3 و2.5 في المئة على التوالي قبل ثلاثة أشهر.

وتوقع الصندوق نموا أقوى قليلا في منطقة اليورو في 2017 ليسجل 1.9% بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن أبريل/نيسان. وبالنسبة للعام القادم، قال الصندوق إن النمو في منطقة العملة الموحدة سيرتفع قليلا إلى 1.7% بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات قبل ثلاثة أشهر.

وخفض الصندوق توقعات النمو في بريطانيا 0.3 نقطة مئوية إلى 1.7%، مشيراً إلى نشاط أضعف من التوقعات في الربع الأول وأبقى على توقعات النمو للعام المقبل 2018 بدون تغيير عند 1.5%.

وبالنسبة للصين توقع الصندوق نموا أقوى عند 6.7% في 2017 بارتفاع 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل/نيسان. ولكنه سيتباطأ في 2018 إلى 6.4 في المئة إلا أنه أعلى 0.2 نقطة مئوية من توقعات أبريل/نيسان بناء على توقعات بأن بكين ستحافظ على مستوى مرتفع للاستثمارات العامة.