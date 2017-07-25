في ظل التغيرات الهيكلية..ما هي القطاعات الأكثر جذبا في البورصة المصرية؟ آخر تحديث: الثلاثاء 1 ذو القعدة 1438 هـ - 25 يوليو 2017 KSA 14:30 - GMT 11:30 تارخ النشر: الثلاثاء 1 ذو القعدة 1438 هـ - 25 يوليو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في ظل التغيرات الهيكلية..ما هي القطاعات الأكثر جذبا في البورصة المصرية؟ PDF اطبع حجم الخط محمد لطفي العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية للتحدث عن البورصة المصرية.