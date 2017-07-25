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في ظل التغيرات الهيكلية..ما هي القطاعات الأكثر جذبا في البورصة المصرية؟

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محمد لطفي العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية للتحدث عن البورصة المصرية.

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