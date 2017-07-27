بيان الفدرالي يتوقع البدء في تقليص حيازات السندات قريبا آخر تحديث: الخميس 3 ذو القعدة 1438 هـ - 27 يوليو 2017 KSA 11:25 - GMT 08:25 تارخ النشر: الخميس 3 ذو القعدة 1438 هـ - 27 يوليو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بيان الفدرالي يتوقع البدء في تقليص حيازات السندات قريبا PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال للحديث عن أسواق المال العالمية