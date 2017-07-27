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بيان الفدرالي يتوقع البدء في تقليص حيازات السندات قريبا

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مقابلة مع عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال للحديث عن أسواق المال العالمية

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