تعرف على تحديات اندماج "رعاية" و"الحمادي"

قال مؤسس ورئيس دار الإندماج والاستحواذ "ماندا" أحمد المنيفي، في مقابلة مع قناة "العربية"، سوقا ناشئة وعدد عمليات الاندماج قليلة جدا.

وأضاف أن الاستحواذ يستهدف تحقيق استفادة المساهمين في كلا الشركتين بالدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية في الحمادي قال المنيفي إن هذه القيمة في الحمادي 4.5 مليار ريال، وفي شركة الرعاية 1.757 مليار ريال قبل يومين، وعدد الأسرة 785 والحمادي 1378 سرير ومكرر صافي الربح لا يختلف كثيرا 56 أو 57 مرة.

وأشار إلى أن التحدي الموجود في حجم المعلومات التي ستقوم بتوفيرها كل شركة خاصة وأنها متنافستين تماما.