هل أدى تقييد الاستيراد في مصر لتفاقم الاحتكار؟

قال عضو شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تقييد استيراد بعض السلع أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنحو 9 مليار دولار بالنصف الأول من 2017.

ولفت إلى أن قرار تقييد الاستيراد له سلبيات وله إيجابيات، ومن إيجابياته خفض عجز الميزان التجاري، وتوفير الدولار في القطاع المصرفي، إلا أن له سلبيات أيضا.

إلا أنه أكد أن تقييد الاستثراد أدى إلى انفراد بعض الشركات والمصانع والتحكم بالسوق المصرية، بسبب غياب المنافسة ما قاد إلى ارتفاعات قوية في أسعار السلع لم يسبق لها مثيل.