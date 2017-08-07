مؤشرات البورصة المصرية ترحب بالرئيس الجديد

ارتفع مؤشر البورصة المصرية في تعاملات اليوم الاثنين مع بدء ممارسة الرئيس الجديد للبورصة محمد فريد صالح ممارسة مهام عمله.

وحقق مؤشر إي جي إكس 30 مكاسب بنسبة 0.96%، إلى مستوى 13688 نقطة.

وقال المحلل المالي لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إسلام عبد العاطي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مهمة الإدارة الجديدة للبورصة ستكون صعبة إلى حد ما، لأن السوق مرتب من حيث البنية التنظيمية والتشريعية إلى حد كبير فيما يتطلب التركيز على الناحية الفنية في الفترة المقبلة والمتعلقة بإنشاء بورصة السلع وسوق الصكوك.