هل سيقر مجلس الأمة ضريبة القيمة المضافة بالكويت؟

قال ميثم الشخص، خبير أسواق مالية أن الضريبة أمر واقع قادم لمجلس التعاون بسبب تقلبات أسعار النفط وعجز الموازنات ومحاولة البحث عن بدائل.

وأضاف "أن الضريبة قد تمر عبر بوابة مجلس الوزراء لكنها قد تصطدم عبر بوابة مجلس الأمة والبرلمان الذي سيناقش هذة القضايا خاصة في مثل هذا الوقت".

وأشار أن تطبيق الضريسبة ليس بالقرار السهل، وأضاف "نعم مجلس الوزراة ينفذ اتفاقيات معينة يأتي وقت سياق التعاملات والعلاقات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، خاصة أن دولة الكويت عضو رئيسي مهم في منظومة مجلس التعاون الخليجي العربي وترغب في انجاح هذة المنظومة وبالتالي تنفيذ التوصيات والاتفاقيات وعلى رأسها الأمور الاقتصادية".