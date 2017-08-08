ما حجة الفدرالي لتبطيئ وتيرة رفع الفائدة؟

قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث Equiti Group أن تصريحات لأعضاء في الفدرالي ترى أسعار الفائدة الحالية مناسبة وقد تكون اشارة إلى احتمالية تباطؤ الوتيرة خصوصاً مع صدور بيانات يوم الجمعة.

وأضاف "أن تصريحات الفدرالي تأتي كنوع من عملية استيعاب للبيانات الايجابية التي صدرت لفترة طويلة والتركيز بشكل كبير على سوق العمل وكان هناك أداء ايجابي بشكل لافت وانعكس ذلك على قرارات الفدرالي ورفع أسعار الفائدة لتجديد السياسة النقدية، ولكن الاستمرار بنفس الوتيرة وتشديد السياسة النقدية بلا شك سيؤثر على مستويات التضخم ويبقيها دون المستهدفات وبالتالي عند الفدرالي حجة قوية أن يبطئ بعض الشي عملية السياسة النقدية".



