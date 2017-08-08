12 وجهة جديدة للعربية للطيران منذ مطلع 2017

قال الرئيس التنفيذي لشركة "العربية للطيران" عادل العلي في مقابلة عبر الهاتف من الشارقة مع قناة "العربية"، إن النتائج الإيجابية للشركة في الربع الثاني من 2017، جاءت بعد التركيز على إدارة التكاليف وعلى النمو في الوجهات التي تتمع بطلب كبير.

وسجلت العربية للطيران أرباحاً صافية للربع الثاني فاقت توقعات المحللين وبلغت 158 مليون درهم إماراتي، بزيادة 21% مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 131 مليون درهم.

وأضاف العلي "في 2016 كان فيه ضغوط على الإيرادات، وقد نجحنا في إضافة 12 وجهة جديدة في 2017، كما أضفنا طائرتين للأسطول في الإمارات، والآن الأسطول 49 طائرة، كما أضفنا طائرتين إلى مقر المغرب وسنضيف طائرة أخرى في شهر أكتوبر المقبل وسيكبر حجم الأسطول 35% في 2017 وأصبحت الوجهات من المغرب لأوروبا 29 محطة".