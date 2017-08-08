"العربية للطيران".. مكاسب قوية بعد نتائج إيجابية

قالت موفدة "العربية" إلى سوق دبي إن سهم شركة العربية للطيران كان نجم التداولات اليوم في السوق بعد إعلان الشركة عن نتائج إيجابية في الربع الثاني.

وكانت العربية للطيران قد أعلنت عن أكثر من مليوني مسافر على ناقلاتها في الربع الثاني، ومعدل إشغال على مقاعدها بنسبة 79%، وهي نسبة مرتفعة.

كما صدر اليوم تقرير بنك أبوظبي الأول الذي أوصى بشراء السهم، ورفع السعر المستهدف إلى 1.25 درهم وهو أعلى من سعر السوق.

وأنهى سهم "العربية للطيران" تعاملات اليوم في سوق دبي على مكاسب بنسبة 5.56%، إلى مستوى 1.140 درهم.

وبلغت قيمة تداولات السهم نحو 66 مليون درهم، بأحجام 58.3 مليون سهم.