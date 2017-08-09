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سهم DXBE يواصل خسائره بعد نتائج دون التوقعات

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تفاقمت خسائر شركة دي إكس بي إنترتينمنتس في الفصل الثاني لتأتي أسوأ من التوقعات التوقعات والتي كانت تدور عند 220 مليون درهم، فيما تكبدت الشركة خسائر بلغت قيمتها 268 مليون درهم.

وقد جاءت الإيرادات أيضا أقل من التوقعات والتي قاربت 120 مليون درهم، فيما كانت التوقعات 295 مليون درهم، وقد جاءت 75% من الإيرادات من المنتزهات والنسبة الأخرى من التأجير، وقد استقبلت المنتزهات مليون زيارة في النصف الأول وبالرغم من محاولة الشركة واتجاهها لخفض التكاليف بنسبة 20%.

وقد أنهى السهم تعاملات اليوم في سوق دبي على تراجع بنسبة 2.53%.

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