كيف أثر "وافي" على البيع على الخارطة في السعودية؟

فتح برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" في السعودية الباب أمام زيادة عدد المكاتب الهندسية المؤهلة للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة، في خطوة تمهد لزيادة حجم المشاريع المطروحة وفق هذا النظام.

وبعد مرور أشهر قليلة على برنامج "وافي"، تغير خلالها الإطار التنظيمي لهذه المشاريع بشكل جذري، وبما يحقق أهدافاً عدة، أبرزها زيادة المعروض من الوحدات السكنية، زيادة خيارات المعروض أمام الساعين لشراء الوحدات السكنية، السماح للمشتري بالتملك المبكر أثناء التنفيذ، ودفع الأقساط بالتوازي مع نسبة إنجاز المشروع، تحت الرقابة التنظيمية الحكومية.