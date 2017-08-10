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ما أسباب ارتفاع العائد على الأصول في بنوك السعودية؟

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قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال أن ثبات العائد على الأصول في بنوك السعودية خلال الربع الثاني يعود إلى ارتفاع "السبريد سايبر" وهو بسبب 3 عوامل رئيسية وهي إعادة التمويل من القطاع الخاص، ومنها القروض القديمة، وارتفاع الفوائد في الولايات المتحدة التي رفعت بدورها الريبو العكسي في السعودية على الودائع لدى ساما بشكل إيجابي، وارتفاع نسبة القروض الشخصية نسبياً.

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