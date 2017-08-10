ما سبب ارتفاع سهم زين بعد صفقتها مع "عُمانتل"؟

قال أحمد القمر، مدير الاستثمارات في شركة بوبيان للبتروكيماويات، "إذا نظرنا في تفاصيل عرض زين نجد أنها صفقة رابحة للمساهمين الحاليين لعدة أسباب. السبب الأول يعود للسعر الذي تم الاتفاق علية يشكل زيادة عن السعر الحالي بحدود 30% وهذة تعطي اشارة واضحة للمساهمين الأخرين بأن هناك من هو على استعداد لشراء حصة أقلية في شركة زين بهذا السعر".

وأضاف "أن السبب الأخر يمكن في أن الخسارة التي ستسجل هي خسارة دفترية لن تمر على قائمة الدخل والأرباح ولكن ستخصم بشكل مباشر من الأرباح المرحلة، وفي حال تم احتساب الخسارة الفعلية يجب اضافة التوديعات النقدية التي وفرتها الشركة على هذة الأسهم".

وتوقع القمر أن تقوم الشركة بإستخدام النقد في التوزيعات بالاضافة إلى أنها بطور المفاوضات الشركة لبيع أبراجها والذي سيضاف إلى مخزون النقد الذي تمتلكة الشركة.

