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نظرة إيجابية تطغى على أداء الميزانية السعودية للربع الثاني

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تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية يستعرض توقعاته لأرقام الميزانية السعودية في الربع الثاني

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