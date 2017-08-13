نظرة إيجابية تطغى على أداء الميزانية السعودية للربع الثاني آخر تحديث: الأحد 20 ذو القعدة 1438 هـ - 13 أغسطس 2017 KSA 14:35 - GMT 11:35 تارخ النشر: الأحد 20 ذو القعدة 1438 هـ - 13 أغسطس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نظرة إيجابية تطغى على أداء الميزانية السعودية للربع الثاني PDF اطبع حجم الخط تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية يستعرض توقعاته لأرقام الميزانية السعودية في الربع الثاني