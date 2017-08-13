هذه مفاجآت ميزانية السعودية بالربع الثاني

تضمنت الميزانية السعودية في الربع الثاني من العام الجاري عدد من المفاجآت السارة والتي يرى الخبراء والمحللون أنها تؤكد على سلامة التوجه الذي اتخذته المملكة فيما يتعلق بالتوازن المالي وتقليل الاعتماد على النفط.

وعلى صعيد الأرقام فقد شهدت الميزانية تحسنا كبيرا في الأرقام، ومن أبرزها 5 مؤشرات، هي تحسن الإيرادات، تقليص العجز، خفض المصروفات، وتحسن الإيرادات النفطية، وغير النفطية.

الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران، قال لـ"العربية"، إن أرقام الميزانية في الربع الثاني حملت عددا من المفاجآت السارة، ومن أبرزها التحسن الواضح في الإيرادات سواء مقارنة بالربع الأول من 2017، أو حتى الفترة المقابلة من العام الماضي.