كيف يرى المحللون صفقة زين وعمانتل؟

قال فهد الصقر، مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية أن مؤشر سوق الكويت الرئيسي ارتفع بشكل طفيف وسط تداول 14 مليون دينار. وأضاف أن "هيرميس" ترى أن سعر الشراء في صفقة "زين" و"عمانتل" مرتفع، وأن الصفقة تحمل بوادر ايجابية لشركة زين، فيما لا تحمل أي قيمة مضافة لـ"عمانتل".

