أدوية الحكمة: 65% من أعمالنا في السوق الأميركية

توقع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في شركة أدوية الحكمة مازن دروزة، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تواصل الشركة الأداء الجيد خلال عام 2017.

وأضاف دروزة "كل أسهم شركات الأدوية في أميركا هبطت بنسب كبيرة، ونحن في أدوية الحكمة لا يوجد علينا ديون، ونستطيع القيام بعمليات استحواذ، لدينا ما يصل إلى مليار دولار، ولم نحصل على الموافقات المطلوبة على الأدوية في أميركا".

وحول وضع الشركة في الشرق الأوسط قال دروزة "وضعنا بالشرق الأوسط ممتاز ومع التغييرات التي صارت وضعنا سيكون جيد في 2017، واليوم قمنا بتوسيع نطاق اتفاقية تراخيص الادوية الموقعة مع شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية لتشمل توزيع ادوية جديدة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

وقال إن حجم أعمال الشركة في أميركا يشكل 65%، من حجم أعمالها، حيث لا تزال السوق الأميركية استراتيجية بالنسبة لأدوية الحكمة.