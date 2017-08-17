ماهي الخطوات التي ستتخذها "إتحاد عذيب" لتعزيز المنافسة؟

قال تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية أن شركة اتحاد عذيب حققت أرباحاً صافية خلال الربع الثاني من 2017، بلغت قيمتها 55.42 مليون ريال، مقابل خسائر 58.11 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل خسائر 22.02 مليون ريال في الربع السابق.

وأضاف "أن الأرباح التي حققتها عذيب هذا الفصل جزء منها ناتج عن بيع أبراج وهنالك جزء ناتج عن الإيرادات ويبدو أن شركات الاتصالات تواجه تحديات خلال الفترة القادمة لكن هناك أخبار أن شركة اتحاد عذيب تنوي الحصول على رخصة الهاتف الجوال حتى تمثل لديها قدرة تنافسية مع رخصة الهاتف الثابت وسيتطلب هذا الأمر إعادة هيكلة رأس المال".





