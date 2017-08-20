ما المدينة الأكثر جاذبية للعيش فيها على مستوى العالم؟

تصدرت ملبورن الأسترالية قائمة المدن الأكثر جاذبية للعيش حول العالم للسنة السابعة على التوالي، بحسب تقرير وحدة الأبحاث لدى the economist.

وحدة الأبحاث في the economist سهلت المهمة بوضعها قائمة للدول الأكثر جاذبية للعيش، وفقا لمستوى الاستقرار الأمني في المدينة، وخدمات الرعاية الصحية، والمستوى الثقافي والبيئي، ومستوى التعليم ، ومدى تطور البنية التحتية.

وبحسب هذه المعايير، تصدرت ملبورن القائمة، وأتت العاصمة النمساوية فيينا في المركز الثاني وتلتها مدينة فانكوفر ثم تورونتو ، أما المركز الخامس فكان من نصيب المدينتين كالغاري الكندية وأديلايد الأسترالية، اللتين حازتا على المجموع نفسه في التقييم. وبهذا بقيت المدن الخمس المتصدرة القائمة نفسها مقارنة بالعام الماضي.