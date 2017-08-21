هل تصدق توقعات ارتفاع الذهب لـ1320 دولارا؟

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بشكل طفيف حيث سعى المستثمرون لتحديد الاتجاه بعد أسبوع من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.



وبحلول الساعة 2 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.43 % إلى 1290 دولار للأوقية (الأونصة).



وصعد الذهب لأعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني يوم الجمعة نتيجة مخاوف سياسية وأمنية في الولايات المتحدة وإسبانيا أثارت قلق المستثمرين وعززت الطلب على المعدن النفيس.



لكن الأسعار غيرت مسارها في التعاملات المتأخرة يوم الجمعة يعدما أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيف بانون في أحدث تغيير في الإدارة الأميركية. وتعافت الأسواق المالية بعد هذا النبأ وصعد الدولار مع تراجع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وقال رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، إن من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب لما فوق 1320 دولارا خلال تعاملات العام الحالي.