ما الفوائد التي يحققها المستثمر من الصناديق العقارية؟

قال صالح الحناكي، الرئيس التنفيذي الانماء للاستثمار، أن صندوق الإنماء مكة العقاري هو صندوق عقاري مغلق يستهدف الدخل العقاري وعمرة 5 سنوات وقابل للتمديد لـ 5 سنوات أخرى، ويهدف شراء عقارات 3 فنادق ومناطق تجارية في المرحلة الأولى من جبل عمر وإعادة تأجير الشركة مرة أخرى.

وأشار إلى أن عقد الإيجار بين الصندوق وبين جيل عمر يحقق عائد للصندوق بـ9% وبعد الرسوم ومصاريف الصندوق نستطيع توزيع للمستثمرين بـ8%. وأضاف "طبيعة العقارات والمنطقة المركزية في مكة لم تحقق مثل هذة العوائد ونعتقد أن الفوائد المحققة توازي المخاطر التي أخذها المستثمر وتوازي عمر الصندوق إذا امتد لمدة 10 سنوات، وستكون التوزيعات نصف سنوية".

