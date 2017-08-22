3 قطاعات صاعدة في بورصة مصر.. تعرف عليها

قال رئيس شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية محمد فتحي في كمقابلة مع قناة "العربية" إن 3 قطاعات في البورصة المصرية ستتأثر بالتغييرات الأخيرة في إدارة البورصة حيث سيتم التركيز على الطروحات الجديدة.

وأضاف فتحي أن القطاعات هي العقارات والبتروكيماويات والبنوك ستشهد أداء قويا خلال الفترة المقبلة.

وأشار فتحي أن التغييرات شملت ضخ دماء جديدة، وستكون البورصة أنشط خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن تعيين محمد عمران الرئيس السابق للبورصة، في منصب رئيس هيئة الرقاة المالية يعطي في المجمل رسالة استقرار للسوق والمستثمرين.