تواصل الزخم على اليورو في ظل ضعف الدولار

قال محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوربكس أن التوترات السياسية في واشنطن تؤثر على الأسواق، حيث استفادت الملاذات الآمنة كالذهب من هذا التنافر السياسي، ولا يزال الزخم على اليورو قائماً في ظل ضعف الدولار، واستفاد الدولار الأسترالي من ارتفاع أسعار المعادن التصنيعية.



