عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

تواصل الزخم على اليورو في ظل ضعف الدولار

رابط مختصر

قال محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوربكس أن التوترات السياسية في واشنطن تؤثر على الأسواق، حيث استفادت الملاذات الآمنة كالذهب من هذا التنافر السياسي، ولا يزال الزخم على اليورو قائماً في ظل ضعف الدولار، واستفاد الدولار الأسترالي من ارتفاع أسعار المعادن التصنيعية.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر