هذه هي إصدارات السعودية من الصكوك والسندات الدولارية لهذا العام

إصدارات السعودية من الصكوك:

1- في إبريل 2017

إصدار دولي

حجم الإصدار: 9 مليارات دولار

الشريحة الأولى: 4.5 مليار دولار تستحق في 2022

الشريحة الثانية: 4.5 مليار دولار تستحق في 2027

استقطاب 33 مليار دولار أي تغطية الاكتتاب 366%



2- في يوليو 2017

إصدار محلي

حجم الإصدار: 17 مليار ريال

الشريحة الأولى: 12مليار ريال تستحق في 2022

الشريحة الثانية: 2.9 مليار تستحق في 2024

الشريحة الثالثة: 2.1 مليار تستحق في 2027

استقطاب 51 مليار ريال أي تغطية الاكتتاب 300%



3- في أغسطس 2017

إصدار محلي

حجم الإصدار: 13 مليار ريال

الشريحة الاولى: 2.1مليار ريال تستحق في 2022

الشريحة الثانية: 7.7 مليار ريال تستحق في 2024

الشريحة الثالثة: 3.2 مليار ريال تستحق في 2027

استقطاب 38 مليار ريال أي تغطية الاكتتاب 295%