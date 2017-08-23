هذه هي إصدارات السعودية من الصكوك والسندات الدولارية لهذا العام

إصدارات السعودية من الصكوك:
1- في إبريل 2017
إصدار دولي
حجم الإصدار: 9 مليارات دولار
الشريحة الأولى: 4.5 مليار دولار تستحق في 2022
الشريحة الثانية: 4.5 مليار دولار تستحق في 2027
استقطاب 33 مليار دولار أي تغطية الاكتتاب 366%
2- في يوليو 2017
إصدار محلي
حجم الإصدار: 17 مليار ريال
الشريحة الأولى: 12مليار ريال تستحق في 2022
الشريحة الثانية: 2.9 مليار تستحق في 2024
الشريحة الثالثة: 2.1 مليار تستحق في 2027
استقطاب 51 مليار ريال أي تغطية الاكتتاب 300%
3- في أغسطس 2017
إصدار محلي
حجم الإصدار: 13 مليار ريال
الشريحة الاولى: 2.1مليار ريال تستحق في 2022
الشريحة الثانية: 7.7 مليار ريال تستحق في 2024
الشريحة الثالثة: 3.2 مليار ريال تستحق في 2027
استقطاب 38 مليار ريال أي تغطية الاكتتاب 295%