شركات إماراتية توفق أوضاعها قبل تطبيق "القيمة المضافة"

قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ارنست اند يونغ شريف الكيلاني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الضرائب الانتقائية تبقى في النهاية ضرائب غير ماشرة وتهدف إلى الحد من استهلاك سلعا معينة قد تكون كمالية أو غير ضرورية أو مضرة بالصحة أو سلعا تتجه الحكومات للحد من استهلاكها.

وأضاف أن الضرائب الانتقائية ف يانهاية تسمى في القاموس الضريبي ضريبة منع، تستهدف دفع المستهلك للتفكير أكثر من مرة قبل استهلاك هذه السلعة، وف يحال رغ المستهلك في استهلاك هذه السلع فإن الحكومة تستخدم حصيلة هذه الضريبة في سد عجز الموازمنة أو في الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن الإمارات أعلنت بالفعل أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق مطلع يناير المقبل، وننتظر أن يصدر قانون القيمة المضافة، لأن التفاصيل كثيرة جدا، وقد بدأت بالفعل الشركات في الاستعداد التام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.