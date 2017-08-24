"نوت 8" سينافس هذه الهواتف

بعد عام على أزمة هاتف سامسونغ نوت 7 وحوادث انفجار بطاريته، أطلقت الشركة هاتفها الجديد نوت 8 التي تأمل من خلاله أن تزيل كل السلبيات التي علقت في الأذهان نتيجة خطئها الكبير في الطراز السابق الذي كلفها 6 مليارات دولار.

سامسونغ نوت 8 يأتي بتصميم مشابه لجالكسي S8 الذي أطلقته في شهر أبريل الماضي، ولكنه يختلف في كونه يأتي مع قلم إلكتروني، كما هو الحال مع كافة الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف جالاكسي نوت.

وسيواجه غالاكسي نوت 8 منافسة شديدة في الأسواق ليس فقط من هاتف آيفون 8 من آبل المرتقب في سبتمبر, الى جانب هاتفي آيفون آخرين, وإنما أيضا من هاتف Huawei Mate 9.