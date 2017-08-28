اليورو يصعد لأعلى مستوى في عامين ونصف قرب 1.20 دولار

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال اليورو استأنف ارتفاعاته بعد تصريحات دراغي في جاكسون هول، فيما تجاهلت يلين الحديث عن السياسة النقدية في كلمتها.

وارتفع اليورو لأعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب 1.20 دولار وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين ليواصل المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي بعدما أحجم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن التطرق إلى موجة صعود العملة الموحدة في الآونة الأخيرة.



واتسمت التعاملات في السوق بالضعف بسبب عطلة عامة في لندن وتحركت معظم العملات في نطاق ضيق.



