أهم 4 أسباب تدفع استمرار رالي اليورو

قال عبدالعظيم الأموي، رئيس قسم الأبحاث AswagalMal.com أن هناك 4 أسباب رئيسية تدفع استمرارية رالي اليورو، حيث أنه منذ بداية العام كان هناك ضبابية في الوضع السياسي بمنطقة اليورو ولكنة لم يعد ضاغطاً، السبب الأخر هو البيانات الاقتصادية الملفتة في الفترة السابقة وبيانات جيدة من قطاع الصناعة والخدمات، ثالثاً هو كلما نقترب من تغيير السياسة النقدية والأسواق تسعر التشديد قبل موعدة، رابعاً، تغيير لغة الفدرالي وضبابية السياسة الأميركية مع تباين الأراء بين البيت الأبيض والكونجرس.

