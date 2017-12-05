فشل مفاوضات البريكست يضغط على الاسترليني

قال وائل حماد، مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital أن الجنيه الإسترليني تراجع بعد فقدان الآمال خلال المرحلة الأولى من المحادثات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأضاف حماد "أنه بعد الأخبار الايجابية في ملف المفاوضات والانتقال للمرحلة الثانية في البريكست مع علاقة ايجابية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي، عادت الأخبار بشكل سلبي وخاصة بالملف الايرلندي. هذة الأخبار سيكون كارثيا على ملف المفاوضات بالجانب البريطاني وستواصل ضغط هاعلى الاسترليني والذي يتلقى دعمة من الأخبار السياسية بشكل رئيسي".